Adrian Simionescu: “Nu am de gând să renunţ la calitatea de membru PSD”

A coordonat ultima campanie electorală a organizaţiei judeţene a PSD Teleorman, din calitatea de director de campanie, şi tocmai îşi încheie mandatul de deputat câştigat la alegerile parlamentare din 2012. Încă dinainte de a începe campania electorală pentru parlamentare, în spaţiul public au apărut zvonuri potrivit cărora Adrian Simionescu se va retrage din politică, definitiv, odată ce-şi va încheia socotelile cu Parlamentul.

Cu toate acestea, se pare că Adrian Simionescu nu va face definitiv pasul în spate şi va rămâne la fel de activ în partidul din care face parte. Mai mult, Adrian Simionescu a precizat că este, deocamdată, vicepreşedinte al PSD Teleorman, funcţie în care va rămâne “cel puţin până la următoarele alegeri interne”.

“Nu plec din PSD, e partidul din care fac parte, al cărui vicepreşedinte sunt deocamdată, cel puţin până la următoarele alegeri interne, şi nici nu am de gând să renunţ la calitatea de membru PSD. Eu am spus şi repet, au fost suficienţi patru ani de mandat de parlamentar, iar acum, din păcate sau din fericire, am luat decizia să mă ocup de afacerea mea şi atât. Calitatea de parlamentar este incompatibilă cu cea de administrator de firmă, iar eu am ales să mă ocup de firma mea”, a declarat Adrian Simionescu, directorul de campanie electorală al PSD Teleorman. (Violeta Mocanu)