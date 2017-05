Actualizarea programelor şcolare şi reînoirea manualelor până în 2020, printre obiectivele ministrului Educaţiei

Monica DUMITRESCU

Prezent la Alexandria la sfârşitul săptămânii trecute, la invitaţia Asociaţiei Învăţătorilor Teleorman, Ministrul Educaţiei, Pavel Năstase, a abordat şi subiectul manualelor şcolare.

Potrivit ministrului, procesul de reînnoire a manualelor, care conform proiectelor apobate de Ministerul Educaţiei va fi finalizat în 2026, ar trebui să se termine în 2020. Conform sursei citate, pentru manualele necesare deschiderii anului şcolar 2017-2018 au existat deja numeroase întâlniri cu editurile în vederea reducerii termenului de producere de la şase luni la 100 de zile.

“Anul acesta, am făcut eforturi considerabile şi am o mare provocare să producem la timp manuale de clasa a V-a, care sunt considerate ca fiind manuale noi. Vreo două luni de zile, când am început mandatul, am avut întâlniri cu editurile ca să le conving să reducă termenul de producere a proiectelor de manuale de la şase luni la 100 de zile ca să ne încadrăm astfel încât la început de an şcolar să avem manuale. Anul acesta eu ţin foarte mult să avem manualele la timp. Manualele de clasa a V-a. Celelalte manuale, am dat deja la Inspectoratele Şcolare toate elementele necesare ca manualele şcolare pentru celalelate clase să fie achiziţionate şi termenul este data de 1 iulie. Eu deja intru acum într-o monitorizare cu toate inspectoratele şi vreau să văd care este stadiul acestor mauale. Programul de reînnoire a manualelor şcolare durează până în 2026. Eu cred că nu este o abordare potrivită şi am pregătit un proiect în care să reanalizăm toate programele şcolare din clasa I până în a XII-a. Sunt foarte multe manuale care nu respectă programa şcolară”, a declarat Pavel Năstase.

Un alt obiectiv al Ministerului Educaţiei Naţionale constă în adoptarea unui sistem care să permită utilizarea manualelor digitale, pentru uşurarea ghiozdanului pe care copiii îl cară în fiecare zi la şcoală.

“Copiii se plâng, ghiozdanele sunt foarte încărcate. Vrem să realizăm resurse educaţionale deschise care să fie în format digital, care să acompanieze, deocamdată, manualul pe hârtie. Tendinţa la nivel mondial este să renunţăm la manuale pe hârtie, să rămână numai pe manuale digitale. Ar fi ideal. Scăpăm şi de ghiozdane. Deci manualele acestea le punem pe o tabletă şi în loc să dăm atâţia bani pe atâtea manuale le dăm o tabletă pe care copilul poate să o bage într-o gentuţă să nu îi mai fie afectată coloana vertebrală. Va mai fi până acolo”, a mai spus ministrul.