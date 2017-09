35 de tineri alexăndreni au primit cheile noilor locuinţe ANL

9 garsoniere şi 26 de apartamente cu două camere au fost predate miercuri, 13 septembrie, tinerilor beneficiari din municipiul reşedinţă de judeţ. Este vorba despre spaţiile destinate închirierii în blocurile P3 şi P8, str. Şoseaua Turnu Măgurele, nr. 1A, lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri fiind aprobată de Consiliul Local în luna august.

Cheile au fost înmânate beneficiarilor de către viceprimarul municipiului Alexandria, Gică Anghel, acesta urându-le tinerilor alexăndreni şedere plăcută în noile locuinţe, pe care cei mai mulţi dintre ei le aşteaptă de ani buni.

“Astăzi am înmânat cheile celor 35 de familii din P3 şi P8 şi continuăm construcţia ANL-urilor. Am ajuns în prezent, pe lângă cele 270 care sunt deja date în folosinţă în municipiul Alexandria, cu cele 35 de astăzi, la 305 locuinţe ANL. În cele două scări, P3 şi P8, din cele 35 de locuinţe sunt 26 de apartamente cu două camere şi 9 garsoniere. Construcţia a început în octombrie 2014, iar valoarea investiţiei s-a ridicat la 4,8 milioane de lei, din care 1,5 milioane de la bugetul local pentru racordarea la utilităţi, conform legii. Este evident, de altfel, că oamenii sunt bucuroşi, este prima casă pentru ei, sunt tineri, le dorim să le stăpânească sănătoşi şi să se bucure de ele alături de copii, de familie. Urmează să construim alte 70 de locuinţe pe raza municipiului Alexandria, tot în această zonă, suntem la faza de elaborare a documentaţiei tehnico-economice pentru ca, după aceea, conform legii, să se treacă la lucru efectiv. În ceea ce priveşte chiria, aceasta se stabileşte în funcţie de mai multe criterii, cel mai important fiind venitul net pe membru de familie din ultimele 11-12 luni, iar un alt criteriu este suprafaţa locuinţei. Sunt, aşadar, mai multe criterii în funcţie de care se stabileşte chiria”, a spus viceprimarul municipiului alexandria, Gică Anghel

Tinerii alexăndreni, vizibil emoţionaţi, şi-au primit cheile şi au păşit, nerăbdători, pragul noilor case. Pentru cei mai mulţi dintre ei, primirea locuinţe case reprezintă împlinirea visului de a avea, în sfârşit, o casă a lor.

“Este frumos, spaţios, aşteptăm această casă de mult, de foarte mult timp, mai exact de 13 ani. Am depus cererea la Primărie, am tot aşteptat, iar acum a venit şi momentul. Avem doi copii, un băieţel de 11 ani, o fetiţă de 3 ani, suntem foarte fericiţi că am primit noua casă, acum o să ne ocupăm de curăţenie, de mobilat şi de mutat. Până acum am locuit cu părinţii”, a spus unul dintre tinerii care şi-au văzut visul împlinit odată cu primirea cheilor noilor locuinţe.

Până acum, în cadrul Programului ANL de construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii au mai fost finalizate în aceeaşi zonă 55 de locuinţe, care au fost repartizate tinerilor în 2015, dar şi 175 de locuinţe în strada Dunării, Zona sere şi alte 41 de locuinţe în str. Ion Creangă.

Potrivit municipalităţii alexăndrene, au fost demarate procedurile de construire pentru alte 70 de locuinţe ANL pentru tineri pe Şoseaua Turnu Măgurele, urmând ca acestea să fie finalizate şi repartizate tinerilor în 2018. (Violeta Mocanu)